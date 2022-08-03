Австралийские ученые выявили эффективность фитнес-трекеров Гаджеты действительно помогают людям похудеть.
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
12Празднование Дня ВДВ
Спецоперация на Украине
01:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам разрешат сдать ряд вариантов экзамена TOEFL

Компания ETS, проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, с 4 августа разрешит гражданам России и Белоруссии сдавать ряд вариантов этого и других экзаменов в удаленном формате, но не в экзаменационных центрах.

Источник: Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Так, россияне и белорусы смогут регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, «если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого». В то же время, добавил представитель компании, из-за продолжающегося конфликта на Украине обучающиеся в России и Белоруссии по-прежнему не смогут сдать экзамены в экзаменационных центрах в этих странах. Лично сдать экзамен можно в других странах и регионах.

Ранее сообщалось, что гражданам России запретили сдавать международный экзамен по английскому языку в формате TOEFL. Платформа при попытке указать российское гражданство выдает сообщение о невозможности зарегистрировать на экзамен. Служба поддержки на сайте TOEFL на запросы журналистов не предоставила никаких официальных запрещающих документов по данному решению.

Справка
Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знатьСовет ЕС утвердил новый пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как в него вошли в основном меры по уточнению санкций и приведению их в соответствие с американскими и британскими. РБК приводит самое важное из него
 Кремль прокомментировал госпитализацию Чубайса
Посол Украины потребовал от России имущество СССР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта