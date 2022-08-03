В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

Глава российского региона заверил, что дети из Белгородского и Шебекинского районов, округов Красная Яруга, Грайворон, Борисовка продолжат учебу в других учреждениях.
Тогда как в четырех других приграничных муниципальных образованиях — Вейделевка, Волоконовка, Валуйки и Ровеньки — учебный год начнется с 1 сентября в традиционном формате, разъяснил Гладков.
«Надеюсь, вы согласитесь, что вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребенка и каждого взрослого — безусловный приоритет в нашей деятельности», — подчеркнул белгородский губернатор.
Ранее власти Белгородской области приняли решение продлить высокий уровень террористической опасности до 8 августа.
20 июля Гладков заявлял, что Украина обстреляла приграничные территории Белгородской области. Сообщалось о пяти снарядах, которые повредили четыре жилых дома и клуб в Нехотеевке. В результате обстрела погиб местный депутат.