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12:15 (мск), источник: ТАСС

Объявлены победители конкурса на лучший сценарий ролика к акции «Диктант Победы»

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Три человека стали победителями конкурса на лучший сценарий ролика для международной акции «Диктант Победы», которая запланирована на 3 сентября. Об этом сообщает в среду пресс-служба «Единой России».

Источник: Диктант Победы

«Победителями конкурса сценариев ролика к международной акции “Единой России” “Диктант Победы” стали Мария Меренкова из Балашихи, Дарья Скорынина из Нового Уренгоя и Тигран Назарян из Омска», — говорится в сообщении.

Лучшие сценарии выбирали из 50 работ со всей страны. По данным единороссов, по работам победителей снимут и смонтируют три промовидео, основная задача которых — популяризация знаний о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти.

«Авторами сценариев оказались люди разных возрастов: самому младшему участнику — 15 лет, самому старшему — 64 года. Во многих проектах об акции “Диктант Победы” рассказывалось через призму судеб родного края», — сообщает пресс-служба.

Так, например, конкурсантка из Волгограда предлагала пройти путь по памятным местам Сталинградской битвы, а студент из Белгорода прислал подробную раскадровку фотографий из Прохоровского поля.

В 2022 году международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны. Традиционно она пройдет при поддержке «Волонтеров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС. Для проведения «Диктанта Победы» в 2022 году уже заявлено более 15 тысяч площадок. С каждым годом количество участников акции растет: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тыс. человек, то в 2021 году — уже 1,5 млн участников, отмечают в «Единой России».

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