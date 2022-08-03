Объявлены победители конкурса на лучший сценарий ролика к акции «Диктант Победы»

«Победителями конкурса сценариев ролика к международной акции “Единой России” “Диктант Победы” стали Мария Меренкова из Балашихи, Дарья Скорынина из Нового Уренгоя и Тигран Назарян из Омска», — говорится в сообщении.
Лучшие сценарии выбирали из 50 работ со всей страны. По данным единороссов, по работам победителей снимут и смонтируют три промовидео, основная задача которых — популяризация знаний о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти.
«Авторами сценариев оказались люди разных возрастов: самому младшему участнику — 15 лет, самому старшему — 64 года. Во многих проектах об акции “Диктант Победы” рассказывалось через призму судеб родного края», — сообщает пресс-служба.
Так, например, конкурсантка из Волгограда предлагала пройти путь по памятным местам Сталинградской битвы, а студент из Белгорода прислал подробную раскадровку фотографий из Прохоровского поля.
В 2022 году международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны. Традиционно она пройдет при поддержке «Волонтеров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС. Для проведения «Диктанта Победы» в 2022 году уже заявлено более 15 тысяч площадок. С каждым годом количество участников акции растет: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тыс. человек, то в 2021 году — уже 1,5 млн участников, отмечают в «Единой России».