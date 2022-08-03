13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки океана и его обитателей
Морские котики и черепахи стали фаворитами этого года.
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Американский журнал Ocean Conservancy объявил победителей фотоконкурса 2022 года, участники которого «запечатлели бесконечную красоту океана и множество опасностей, таящихся в нем». Приз жюри забрал снимок Александры Роуз, на котором запечатлен морской лев, разогнавший косяк рыб. Она получит тысячу долларов (около 60 тысяч рублей).
Победители категорий «Истории», «Влияние человека», «Дикая морская природа» и «Захватывающие морские пейзажи» получат по 200 долларов (около 12 тысяч рублей), а пять обладателей утешительного приза разделят награду от 50 до 175 долларов (от 3 до 10,5 тысяч рублей). Работы всех победителей будут включены в календарь Ocean Conservancy на 2023 год.
Ocean Conservancy — это некоммерческая благотворительная организация по защите окружающей среды, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Организация помогает формулировать политику в отношении океанов на федеральном уровне и привлекает внимание общественности к проблемам окружающей среды.
Недавно мы писали о том, что жюри фотоконкурса WildArt Photographer of the Year, посвященного дикой природе, огласило 100 лучших работ.
Олеся Маевская