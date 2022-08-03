Херсонская и Запорожская области получат программу развития туризма при вхождении в РФ

«У нас есть программа развития туризма в стране, активная. Как только в состав России войдут регионы — я на это надеюсь — мы сделаем отдельную программу развития туризма с деньгами, с планом работы, с возможностью увеличивать туристический поток», — рассказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).
В качестве примера он привел Краснодарский край и Крым, где уже действуют меры поддержки для развития туристической индустрии.
Херсонская область, по данным Минобороны России, находится под полным контролем российских войск с середины марта. В регионе действует военно-гражданская администрация. Область понемногу интегрируется в правовое и экономическое поле России. В частности, в регионе планируют отказаться от гривны в пользу рубля.
Также местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. Те же заявления звучали от властей Запорожской области. В конце июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября.