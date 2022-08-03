Выбраны лучшие снимки океана и его обитателей Морские котики и черепахи стали фаворитами этого года.
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
16:03 (мск), источник: Ведомости

Херсонская и Запорожская области получат программу развития туризма при вхождении в РФ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что программа развития туризма будет запущена в Херсонской и Запорожской областях, если регионы войдут в состав России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«У нас есть программа развития туризма в стране, активная. Как только в состав России войдут регионы — я на это надеюсь — мы сделаем отдельную программу развития туризма с деньгами, с планом работы, с возможностью увеличивать туристический поток», — рассказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).

В качестве примера он привел Краснодарский край и Крым, где уже действуют меры поддержки для развития туристической индустрии.

Херсонская область, по данным Минобороны России, находится под полным контролем российских войск с середины марта. В регионе действует военно-гражданская администрация. Область понемногу интегрируется в правовое и экономическое поле России. В частности, в регионе планируют отказаться от гривны в пользу рубля.

Также местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. Те же заявления звучали от властей Запорожской области. В конце июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Крупнейший пожар охватил 50 000 кв м на складе Ozon. Для тушения применили вертолеты МЧС
Суд смягчил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву
Спецоперация на Украине
В ДНР заявили о гибели полковника Народной милиции Ольги Качуры
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Артиллерия ликвидировала два украинских взвода системы «Град»
ПВО РФ за сутки сбили пять беспилотников Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта