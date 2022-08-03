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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что друзья детства влияют на будущие доходы

Ученые из Гарвардского, Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов провели исследование, чтобы выяснить, как влияют на людей их друзья детства.

Источник: Katherine Hanlon/CC0

На основе данных 72,2 миллионов пользователей социальных сетей в возрасте от 25 до 44 лет исследователям удалось узнать, какие последствия имеет дружба с детьми из бедных и обеспеченных семей. Статья опубликована в журнале Nature.

Авторы работы ранжировали пользователей по социально-экономическому статусу, возрасту и региону. После подсчета количества взаимодействий богатых и бедных людей они придумали термин «экономическая связь», обозначающий социально-экономический уровень друзей юзеров.

Таким образом ученые узнали, что дружба с обеспеченными людьми увеличивает доход в будущем в среднем на 20%. Это доказывает, что экономическая связь является одним из самых сильных факторов, определяющих финансовое положение взрослого человека.

Недавно мы писали о том, что израильские нейробиологи доказали, что люди выбирают себе друзей по запаху. Ученые обнаружили, что друзья, которые почувствовали родство в первые минуты знакомства, имели схожие запахи.

Олеся Маевская

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