Депутата Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за взятку

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», — сказал судья. При этом обвинение требовало заключить Белоусова под стражу на 14 лет. Также экс-депутату был выписан штраф в размере 500 млн руб., ему запрещено занимать определенные должности в течение трех лет, также он был лишен медали «За заслуги перед Отечеством».
Белоусов не пришел на оглашение своего приговора в суд.
2 августа Мосгорсуд признал Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.
Обвинение считает, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов, который занимал тогда должность гендиректора АПО «Макфа», совместно с главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой, экс-мэром Челябинска (2005−2010) и губернатором области (2010−2014) Михаилом Юревичем и другими соучастниками получал от представителей дорожно-строительной отрасли взятки за обеспечение работы на взаимовыгодных условиях. Сам Белоусов вину не признает.