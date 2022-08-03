Выбраны лучшие снимки океана и его обитателей Морские котики и черепахи стали фаворитами этого года.
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
Спецоперация на Украине
18:42 (мск), источник: Ведомости

Депутата Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за взятку

Московский городской суд вынес приговор бывшему депутату Государственной думы Вадиму Белоусову, назначив ему 10 лет колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки, сообщает «РИА Новости».

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», — сказал судья. При этом обвинение требовало заключить Белоусова под стражу на 14 лет. Также экс-депутату был выписан штраф в размере 500 млн руб., ему запрещено занимать определенные должности в течение трех лет, также он был лишен медали «За заслуги перед Отечеством».

Белоусов не пришел на оглашение своего приговора в суд.

2 августа Мосгорсуд признал Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.

Обвинение считает, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов, который занимал тогда должность гендиректора АПО «Макфа», совместно с главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой, экс-мэром Челябинска (2005−2010) и губернатором области (2010−2014) Михаилом Юревичем и другими соучастниками получал от представителей дорожно-строительной отрасли взятки за обеспечение работы на взаимовыгодных условиях. Сам Белоусов вину не признает.

 Места в очередях к магазинам H&M начали выставлять на «Авито»
ЕС не хочет ни капли российской нефти на своем рынке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта