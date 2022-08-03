17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парапланерист из США раскрыл парашют за секунду до приземления
Спортсмен мог погибнуть из-за запутавшихся строп.
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Опытный парапланерист Кевин Филипп едва не разбился во время очередного прыжка, пишет Nation World News. На его последнем видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что из-за сильного ветра стропы параплана запутались.
Сам Кевин фактически оказался замотан в куполе, из-за чего он не мог нормально двигаться и управлять парапланом. Всего за несколько секунд до приземления Филипп стянул с себя стропы и потянул за разрывной трос, который высвободил спасительный парашют.
Удар об землю был сильный, но, к счастью, мужчина выжил. Филипп приземлился на кусты, отделался испугом, ушибами и царапинами.
Олеся Маевская