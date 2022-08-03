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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женатые мужчины с высшим образованием вероятнее переживут своих жен

Каждое последующее поколение снижает уровень смертности.

Источник: Reuters

Сотрудники Междисциплинарного центра динамики населения Университета Южной Дании изучили показатели смертности за последние 200 лет. Исследователи ранжировали данные по полу и отдельным годам для 41 страны, включая данные Восточной и Западной Германии и четырех стран Великобритании.

Результаты показали, что от 25% до 50% мужчин в 199 популяциях с каждого континента вопреки известной фразе пережили женщин. На данный момент различные факторы, например, вредные привычки и агрессивное поведение приводят к высокой смертности у мужчин, но с каждым поколением их показатели снижаются.

Ученые считают, что в итоге это приведет к тому, что популяция женщин будет мельчать на фоне представителей противоположного пола.

Большое влияние на статистику оказали семейное положение и уровень образования. С вероятностью в 37% неженатые мужчины переживут женщин, в то время как у женатых 39%. Показатели возрастают до 43%, если у мужчины есть высшее образование в противовес 39% вероятности тех, у кого нет диплома об образовании.

Ученые уверены, что стабильные отношения улучшают уровень жизни мужчин, что сказывается на показателях смертности. По словам исследователей, необходим более тонкий подход к половым различиям, чтобы выявить точные «показатели выживаемости». Работа была опубликована в журнале BMJ Open.

Недавно мы писали о том, что ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, Федерального университета Сан-Паулу, и Сеульского национального университета установили, что у людей, еженедельно занимающихся интенсивными физическими нагрузками, вероятность смерти снизилась более, чем на 20%.

Олеся Маевская

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