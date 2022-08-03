19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российский школьник завел блог о вымышленном городе из бумаги
Всего за несколько дней количество подписчиков увеличилось до 7000.
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11-летний Матвей собрал модель полноценного города, назвал его Бумагогорском и завел телеграм-канал с местными новостями. У города есть свой флаг, планы на строительство новых дорог и зданий, а также новости о медицинской обстановке, в частности — о случаях заражения коронавирусом.
Матвей собрал автобус, несколько жилых домов, супермаркет и торговый центр, в котором, судя по наружной рекламе, открыты кинотеатры, магазины и кафе. На месте будущей застройки работают пластиковые экскаваторы.
Несколько дней создатель города ничего не выкладывал в своем канале, но благодаря сестре Матвея Маше в считанные дни количество подписчиков увеличилось с 19 человек до 7 тысяч. Девушка рассказала о проекте брата в социальных сетях, и многие тут же ринулись изучать окрестности Бумагогорска.
Благодаря всем появившимся «жителям» город разросся до страны Бумагогории.
На творчество школьника обратили внимание и некоторые бренды. Сотрудники Дептранса Москвы пригласили мальчика на экскурсию в метро, для его удобства выложили развертки бумажных вагонов и пообещали подарить Матвею миниатюрный электробус.
В Delivery Club предложили автору канала открыть в бумажном городе пять ресторанов, устроить 50 жителей на работу курьерами и предоставить питание строителям на городских объектах. Также школьника позвали на интервью и экскурсию в офис «ВКонтакте».
В последнем посте Матвей рассказал, что отправляется в Санкт-Петербург, где будет искать новые идеи для развития города, поблагодарил новых читателей и сообщил, что в Бумагогорске в скором времени появятся ВкусВилл, Альфа Банк, Яндекс Лавка, Почта, Мегафон, аэропорт и вокзал.
Олеся Маевская