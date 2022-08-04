Нидерланды и Франция предупредили о дефиците воды из-за рекордной жары

В большинстве муниципалитетов Нидерландов и Франции отмечается дефицит пресной воды из-за рекордной жары, власти ввели особый режим, который, в том числе предусматривает сокращенное потребление воды. Об этом сообщает BFMTV и Dutch News со ссылкой на заявления властей.
В частности, министр инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Марк Харберс заявил, что «засуха привела к тому, что национальные потребности превышают объемы воды, поступающие в страну по рекам и в результате дождей».
По его словам, такая ситуация сохранится на протяжении определенного периода, что означает, что в ближайшее время могут быть введены новые меры по распределению пресной воды. Министр также призвал людей «тщательно подумать о том, следует ли им мыть машину или полностью наполнять надувной бассейн».
Первый уровень опасности, означающий ожидаемую нехватку воды, был введен в стране 13 июля, указывает Dutch News. Теперь же опасность повышена до второго уровня, означающего фактическую нехватку.
Во Франции из-за засухи также введен особый режим, он затронул все 96 материковых департаментов страны. Первый уровень предупреждения предусматривает ограничение уборки дорог, тротуаров, полива зеленых насаждений, а также сокращение бытового потребления воды. В настоящее время в стране ожидают очередную 10-дневную волну жаркой погоды, уточняет BFMTV.
Аномальную жару в последние недели фиксируют на большей части западной Европы: в частности, в Португалии она доходила до 46,3 градусов, а в Испании до 42 градусов. В Португалии, Италии, Франции, Греции жара привела к сильным лесным пожарам. Эксперты связывают происходящее с изменением климата.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала путешественников, которые планируют поездки в Европу, быть внимательнее из-за рекордной жары в некоторых странах и учитывать возможные перебои в работе транспорта и объектов туристической инфраструктуры.
Ранее главное управление МЧС Москвы также сообщило, что с 3 по 6 августа температура в Москве поднимется до 30−33 градусов тепла. «По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3—6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30−33°С», — говорится в экстренном предупреждении ведомства.