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11:31 (мск), источник: Life.ru

В России зафиксирован новый рекорд заболеваемости ковидом за последние четыре месяца

В России впервые с начала апреля выявили более 17 тысяч новых случаев заражения ковидом.

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Источник: Агентство «Москва»

За минувшие сутки в России выявлено 17 126 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число со 2 апреля, когда было зафиксировано 17 949 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Госпитализировано за 24 часа 1916 пациентов, выздоровело 9752 человека. Также зарегистрировано 44 летальных исхода.

Всего с начала пандемии число заражений в стране увеличилось до 18 653 867 случаев. Скончалось 382 604 гражданина.

Напомним, накануне, 3 августа, в России выявили 14 638 случаев ковида, что стало рекордом за последние четыре месяца. Умерло за сутки 43 пациента, а выздоровело 10 266.

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