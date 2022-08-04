12:05 (мск), источник: Известия
ВЦИОМ заявил об усталости 90% россиян
Порядка 90% жителей РФ испытывают усталость, сообщает в четверг, 4 августа, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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«Упадок сил знаком большинству россиян. С разной периодичностью усталость испытывают 88%, среди молодежи 18−34 лет — абсолютное большинство (96−97%). Ежедневно с этим состоянием сталкивается треть наших сограждан (31%)», — говорится на сайте.
Главной причиной усталости, по мнению респондентов, является работа.
«Работа — преимущественно мужской источник усталости (36% и 33%), семья и дети — женский (26% против 8% среди мужчин). Источники усталости меняются по мере взросления», — приводятся результаты опроса ВЦИОМ.
Отмечается также, что в группе риска находится старшее поколение (40%), также люди, которые считают свое материальное состояние низким (49%) и сельчане (41%). Каждодневная усталость больше беспокоит женский пол (34%, тем временем мужчин — 27%), причиной этого выступает разнообразие ролевых моделей, совмещение работы, быта и воспитания детей.
Кроме того, согласно опросу, люди стали чувствовать себя моложе.
«Если 18−34-летние в 81−65% случаев относят себя к молодежи, то среди 60+ лет считает себя представителем старшего поколения каждый третий (33%), пожилым — вдвое меньше (18%, −9 п.п. с 2012 г.). Граждане среднего возраста (35−59 лет) считают себя таковыми в 42%-62% случаев, а каждый второй 35−44-летний причисляет себя к молодежи (51%). Таким образом, после 35 лет россияне склонны занижать свой биологический возраст, оставаясь молодыми душой», — говорится в статье.
В декабре прошлого года 1,7 тыс. человек из 85 регионов РФ приняли участие в опросе, согласно которому выяснилось, что для большинства россиян главной причиной ментальных расстройств стала усталость от пандемии и ограничения.
Так на вопрос социологов ответили 28% опрошенных. Важными факторами эмоциональной нестабильности россияне также назвали выгорание (24%), разрыв отношений (18%), отсутствие самореализации и попытки найти себя (14%), синдром самозванца (9%) и послеродовую депрессию (7%).