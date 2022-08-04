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14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкие морские млекопитающие научились избегать рыболовных сетей

Это убережет и без того немногочисленную популяцию от вымирания.

Источник: AP 2022

Калифорнийская морская свинья, или вакита, (Phocoena sinus) — вид животных, который, по мнению ученых, заранее обречен на вымирание. Хотя в природе осталось всего около десяти особей, а незаконное рыболовство в Калифорнии процветает, эти млекопитающие продолжают приносить потомство.

Самую большую опасность для вакит представляют жаберные сети, в которых ежегодно погибают тысячи различных китообразных. Однако недавно ученые заметили, что особи Phocoena sinus стали реже попадаться в рыболовные сети — судя по всему, животные научились избегать их. Специалисты предполагают, что морские свиньи учатся на ошибках сородичей. Исследование опубликовано в журнале Endangered Species Research.

«Можно предположить, что, научившись избегать сетей, вакиты получили некоторую надежду на выживание, но не стоит переоценивать ситуацию. Даже если в сетях погибнут одна-две вакиты, это все равно будет очень серьезным ударом по популяции из десятка особей», — говорится в работе.

Ранее ученые выяснили, что рыбки данио способны регенерировать свое поврежденное сердце.

Олеся Маевская

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