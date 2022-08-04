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14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский моряк провел 16 часов в перевернутой лодке посреди Атлантики

Спасатели заявляют, что он чудом выжил.

Утром 31 июля 62-летний француз из Лиссабона вышел в море на 12-метровой лодке и из-за непогоды попал в шторм. Судно перевернулось недалеко от испанских берегов, а мужчина хоть и успел подать сигнал бедствия, но сам застрял внутри и не мог выбраться, пишет The Guardian.

Спасатели испанской береговой охраны, получившие сигнал, тут же отправились на поиски, но помочь пострадавшему смогли только спустя 16 часов. Моряк дал о себе знать, стуча по корпусу лодки изнутри, однако из-за волн и темноты его не смогли вызволить.

Мужчине пришлось ждать спасателей до утра: всю ночь он провел по колено в воде, стоя в лодке. И хотя благодаря размерам судна воздуха было достаточно, по словам сотрудников охраны, то, что мужчина выжил — практически чудо.

Олеся Маевская

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