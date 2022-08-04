Названы самые популярные у российских туристов страны бывшего СССР

Участники рынка отмечают растущий интерес к государствам бывшего СССР. В первые шесть месяцев число визитов туда выросло на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Туроператоры отмечают, что большинство отдыхающих бронируют экскурсионные поездки, некоторые клиенты — только перелет и отель. В армянский Джемрук и азербайджанский Нафталан едут поклонники санаторного отдыха. Но чаще всего такие пользователи выбирает Белоруссию, сохранившую многочисленные здравницы.
Лидер бронирования на осень — Узбекистан, отмечают участники рынка. Также в конце августа традиционно начинает расти интерес к экскурсионным турам в Армению и Азербайджан. Летом там жарко, а осенью комфортно, что и определяет спрос. Еще один аргумент — изобилие фруктов и овощей, летних сыров и свежих специй.
Зимой туристы также поедут в постсоветские страны, прогнозируют участники рынка. В Армении гостей пример горнолыжный курорт Цахкадзор, в Азербайджане — Шахдаг, в Узбекистане — Чимган и Амирсой. В Белоруссии будут организованы поездки в вотчину местного Деда Мороза в нацпарк Беловежская пуща.