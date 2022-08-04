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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за климатических изменений у птиц в Европе потускнел окрас

За последние 15 лет их оперение потеряло былую яркость.

Источник: unsplash.com

Согласно новому исследованию Университета Страны Басков (Испания), перья птиц, обитающих на европейском континенте сильно потускнели. Ученые сравнили внешние изменения двух популяций лазоревок, или синих синиц, обитающих на юге Франции и северо-западе острова Корсика в период с 2005 по 2019 годы, сообщает Independent.

В недавно опубликованной в журнале The American Naturalist работе они указали, что с большей вероятностью на это повлияло изменение климата. В частности исследователи написали, что тусклость цвета оперения может быть результатом сочетания повышения температуры и уменьшения количества осадков в местах обитания птиц.

По словам ученых, тусклый окрас может негативно повлиять на паттерны спаривания лазоревок: в том числе с помощью ярких перьев самцы привлекают самок. Также авторы выражают опасения касательно будущего синиц: им кажется, что для сохранения вида птицам придется мигрировать.

Олеся Маевская

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