01:23 (мск), источник: Известия
В зоне доступа: в Минцифры исключили замедление мобильного интернета в РФ
Что чиновники и связисты делают для сохранения качества связи.
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В Минцифры не видят причин для снижения скорости мобильного интернета в России, заявили «Известиям» в ведомстве. Запасов оборудования для поддержания и развития сетей операторам хватит более чем на год, а в перспективе в РФ может быть запущено его производство, считают в ведомстве.
Ранее эксперты высказывали предположения, что на фоне санкционной кампании и прекращения поставок техники в стране, вероятно, снизится скорость интернета и ухудшится качество сотовой связи.
Однако, как говорят сами операторы, эта проблема решаема. К тому же снижаются темпы роста интернет-трафика, дающего нагрузку на сеть, — из-за блокировки зарубежных онлайн-сервисов и их добровольного отказа от работы в РФ. Проблем со скоростью доступа в интернет не должно возникнуть по меньшей мере в течение ближайшего года, согласны эксперты.
Деградация отменяется
Сейчас нет предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России, заявили «Известиям» в Минцифры. Запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у операторов хватит еще более чем на год, заверили в ведомстве.
— Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек, — сообщили в пресс-службе министерства.
«Известия» направили запрос в Минпромторг.
Поводом для прогнозов о снижении скорости мобильного интернета и качества сотовой связи стало прекращение поставок в РФ оборудования для сотовых сетей. Весной этого года его крупнейший мировой производитель Huawei прекратил заключать контракты на поставку такого оборудования в Россию, а Ericsson и Nokia закрыли бизнес в нашей стране. Тогда участники рынка оценивали перспективы сотовой связи в условиях санкций более пессимистично.
«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — предупреждал в своем проекте мер развития отрасли связи Российский союз промышленников и предпринимателей.
Сейчас средняя скорость мобильного интернета в РФ достигает около 21 Мбит/с, подсчитал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В конце марта она составляла 21,1 Мбит/с, в ноябре — 21,7 Мбит/с. Такую динамику он связывает с тем, что замедлился и рост мобильного трафика, генерируемого российскими пользователями.
За два пандемийных года (I квартал 2020-го по сравнению с I кварталом 2022-го) объем мобильного трафика вырос на 70%, отметили в Минцифиры. Это было связано с увеличением потребления видеоконтента в результате введения ковидных ограничений: пользователи смотрели больше сериалов, проводили видеоконференции, часто используя для этого мобильный интернет. Операторы делали свои сети мощнее, добавляя новые базовые станции, добавили в Минцифры. Но после I квартала 2022 года в министерстве не наблюдают такого роста трафика. В ведомстве объясняют это снятием ковидных ограничений и возвращением людей к привычному графику работы.
Кроме того, в июле этого года трансграничный интернет-трафик в России вышел на плато (в сравнении с январем 2022-го снижение составило около 1%), сказали в Минцифры, ссылаясь на данные Роскомнадзора. Это произошло из-за отказа от работы в России зарубежных видеосервисов и западных производителей контента, а также блокировки иностранных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства, отметили в министерстве.
По мировым стандартам
По скорости мобильного интернета LTE и его покрытию крупные города России на уровне с американскими и европейскими, утверждает Денис Кусков. Очевидно, что сильно эти показатели качества не упадут по крайней мере до конца 2023 года — предпосылок для этого нет, согласен с чиновниками эксперт.
«Вымпелком» (бренд «Билайн») работает над поддержанием качества услуг, сообщили в компании. В числе мер — рефарминги (перевод на уже имеющиеся у оператора частоты более перспективных технологий связи), оптимизации сети и точечные расширения. Что касается скорости мобильного интернета, то в сети оператора ее достаточно для комфортной работы всех сервисов, утверждают в компании.
МТС тоже работает над тем, чтобы торговые ограничения не отразились на качестве услуг и планах технологического развития компании, отметил ее представитель.
— Мы уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы о закупках оборудования, тестируем новые решения на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой, — перечислил он.
Проблемы с поставками оборудования есть, однако они решаемы, сказали в пресс-службе «Мегафона».
— Сейчас прорабатываем альтернативные варианты с поставками. Инфраструктура готова к увеличению нагрузок, поэтому не ожидаем снижения скорости мобильного интернета в нашей сети. Кроме того, продолжаем проводить оптимизационные работы для ее увеличения, — рассказывают в компании.
У Tele2 есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить должное качество услуг, несмотря на пессимистичные прогнозы, сказала представитель оператора Дарья Колесникова. По ее словам, в компании не фиксируют деградации качества сервисов.
— Напротив, по восприятию качества мобильного интернета клиентами даже видим прирост относительно прошлого года. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30-процентный прирост трафика. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций увеличилось почти на 18%, станций стандарта LTE — на 28%, — рассказала представитель компании.
Очевидно, что в перспективе мобильный трафик данных все-таки будет расти, но, как правило, операторы строят сети примерно с 20-процентным запасом по емкости, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. То есть если даже ничего особо не делать с сетями в свете дефицита оборудования, задела для нормальной работы хватит как минимум на год, считает он.
Но операторы будут следить за своими сетями, добавлять туда новое оборудование по мере того, как его удастся доставать, уверен эксперт. Поэтому в ближайшее время российским абонентам не грозит снижение скорости мобильного интернета, а местами она даже может повыситься, заключил Эльдар Муртазин.
Валерий Кодачигов