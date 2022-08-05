Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями СочиПредлагаем вам проверить память или интуицию, вдохновиться видами курорта и, возможно, записать парочку достопримечательностей, которые наверняка стоит посетить в Сочи
Фоторепортажи
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
Спецоперация на Украине
15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мьянме родился очень редкий белый слон

Новоиспеченная мать, 33-летняя слониха Зар Нан Хла, живет на лесозаготовительном предприятии.

Источник: AFP 2022

В западном штате Ракхайн в Мьянма родился белый слоненок. При рождении малыш весил больше 80 кг, а его рост составлял около 70 см, сообщает NDTV.

У слоненка глаза жемчужного цвета, белые волосы, красивые узоры на коже, необычная форма спины, пять ногтей на передних лапах и четыре на задних, а также большие уши.

Рождение белых слонов в Мьянме считается очень хорошим знаком. Исторически белые слоны высоко ценились в культуре Юго-Восточной Азии, были обязательным «атрибутом» древних правителей и являлись символом того, что монарх правит государством справедливо и мудро.

Недавно международная команда зоологов выяснила, как слоны оплакивают умерших сородичей.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта