15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мьянме родился очень редкий белый слон
Новоиспеченная мать, 33-летняя слониха Зар Нан Хла, живет на лесозаготовительном предприятии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В западном штате Ракхайн в Мьянма родился белый слоненок. При рождении малыш весил больше 80 кг, а его рост составлял около 70 см, сообщает NDTV.
У слоненка глаза жемчужного цвета, белые волосы, красивые узоры на коже, необычная форма спины, пять ногтей на передних лапах и четыре на задних, а также большие уши.
Рождение белых слонов в Мьянме считается очень хорошим знаком. Исторически белые слоны высоко ценились в культуре Юго-Восточной Азии, были обязательным «атрибутом» древних правителей и являлись символом того, что монарх правит государством справедливо и мудро.
Недавно международная команда зоологов выяснила, как слоны оплакивают умерших сородичей.
Олеся Маевская