15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поезда в Англии остановились из-за черепахи
Железнодорожное сообщение было восстановлено лишь спустя полтора часа.
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Пассажиры в Великобритании не поверили, когда машинист им сообщил об остановке движения из-за проблем с черепахой. Пресмыкающееся попало под поезд, и второй наезд транспорта мог бы стать для него летальным, передает Metro.
76-сантиметровая черепаха по кличке Клайд сбежала из Центра дикой природы в Ист-Харлинге. Гигант сломал свой загон, отправился на поиски самки и по пути забрался на рельсы.
Раненого Клайда доставили в ветеринарную клинику. Сотрудники Центра сообщают, что скоро его вернут в вольер и найдут спутницу.
Олеся Маевская