16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
У берегов Папуа-Новой Гвинеи засняли необычную медузу
Вероятнее всего, это представитель загадочного вида Chirodectes maculatus, которых видели лишь однажды в 1997 году.
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У побережья Папуа-Новой Гвинеи засняли необычный вид медуз. Видео было сделано Дорианом Борчердсом, опытным дайвером и инструктором, который за два десятилетия никогда не встречал подобных особей, сообщает The Guardian.
Ролик попал в Jellyfish — проект, соучредителем которого является доктор Лиза-Энн Гершвин, эксперт по медузам из консультационного научного агентства Australian Marine Stinger Advisory Services. Сначала специалист подумала, что на кадрах загадочная медуза Chirodectes maculatus, которую видели единожды у берегов крайнего севера Квинсленда после циклона в 1997 году.
Мнения других экспертов неоднозначны. Профессор Кайли Питт, морской эколог из Университета Гриффита, специализирующаяся на медузах, сказала, что одного видео для оценки недостаточно. Профессор Джейми Сеймур, токсиколог из Университета Джеймса Кука, говорит, что обнаруженная медуза все же относится к Chirodectes maculatus.
В итоге Гершвин пришлось обратиться за помощью к Питеру Дэви, ныне вышедшему на пенсию, но все еще активному куратору музея Квинсленда, где хранился оригинальный образец медузы 1997 года. Ученые просмотрели отснятый материал кадр за кадром и пришли к выводу, что несмотря на отличающиеся размеры и окрас, это новый вид медузы, относящийся к роду Chirodectes maculatus. Однако пока что статья Лизы-Энн о классификации не прошла экспертную оценку.
Ранее на дне Тихого океана обнаружили 30 потенциально новых видов животных. В основном это разновидности морского огурца, но также есть родственники многоножки, медузы и различные виды кораллов.
Олеся Маевская