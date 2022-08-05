Ургант ответил ГРАДу на требование об увольнении с Первого канала

В своём телеграм-канале Ургант 5 августа сообщил, что ознакомился с видеоматериалами первого заседания ГРАДа в сфере культуры и внёс «несколько рациональных предложений».
Он предложил наказывать не только «агентов иностранного влияния», но и их «ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения».
«В рамках развития и поддержки вашей идеи “русского маккартизма” предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома “Back in USSR”, — написал он.
К посту Иван приложил сэлфи с книгой Захара Прилепина «Восьмёрка». «С уважухой, всех благ», — оставил автограф писатель.
ГРАД создан по инициативе писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В группу входят российские депутаты и сенаторы. ГРАД потребовал уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых парламентарии посчитали «агентами иностранного влияния» из-за пацифисткой позиции. Также в список «агентов» попали участники группы «Би-2» и режиссер Александр Молочников.