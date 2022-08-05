Редкие морские млекопитающие научились избегать рыболовных сетей Это убережет и без того немногочисленную популяцию от вымирания.
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
12Празднование Дня ВДВ
Спецоперация на Украине
17:14 (мск), источник: Фонтанка

Ургант ответил ГРАДу на требование об увольнении с Первого канала

Шоумен Иван Ургант заявил, что «хочет посодействовать плодотворной работе» группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), которая потребовала уволить ведущего с Первого канала.

В своём телеграм-канале Ургант 5 августа сообщил, что ознакомился с видеоматериалами первого заседания ГРАДа в сфере культуры и внёс «несколько рациональных предложений».

Он предложил наказывать не только «агентов иностранного влияния», но и их «ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения».

«В рамках развития и поддержки вашей идеи “русского маккартизма” предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома “Back in USSR”, — написал он.

Также ведущий считает, что аббревиатура ГРАД не полностью отображает «гигантский» объём работ, который предстоит участникам группы и предложил переименовать объединение в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества. В качестве гимна организации Ургант видит песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

К посту Иван приложил сэлфи с книгой Захара Прилепина «Восьмёрка». «С уважухой, всех благ», — оставил автограф писатель.

ГРАД создан по инициативе писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В группу входят российские депутаты и сенаторы. ГРАД потребовал уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых парламентарии посчитали «агентами иностранного влияния» из-за пацифисткой позиции. Также в список «агентов» попали участники группы «Би-2» и режиссер Александр Молочников.

 Надо было много и быстро. Почему горят автобусы
Война за Тайвань не состоялась. Или перенесена?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта