Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

По словам Путина, железнодорожная отрасль «имеет громадное стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей».
Президент РФ подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
«Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность позволят добиться успехов в реализации всех этих планов», — заключил глава государства.
Он пожелал железнодорожникам и их близким крепкого здоровья и благополучия.
Ранее в этот день историк Наталия Зинович рассказала «Известиям» об истории Дня железнодорожника.
Традиционно профессиональный праздник всех работников железной дороги ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. День железнодорожника был учрежден еще в 1896 году, в честь дня рождения Николая I, который и начал строительство железных дорог в России.
По всей России проводятся различные праздничные мероприятия с участием работников отрасли, студентов и педагогов профильных образовательных учреждений. Так, уже традиционным стал благотворительный забег в московском спорткомплексе «Лужники». Все собранные средства направляются в фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
Кроме того, в честь работников железной дороги проводятся праздничные концерты, где им вручаются грамоты и благодарности.