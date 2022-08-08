Зоологи объяснили, почему не все птицы глупые

Кроме того, на развитие влияет время, проводимое в гнезде после вылупления — наиболее умные виды птиц взрослеют медленнее. Свои выводы ученые изложили в статье в журнале Nature Ecology and Evolution.
У певчих птиц и попугаев в передних отделах мозга присутствует количество нейронов иногда даже большее, чем у обезьян, однако более ранние исследования не смогли в достаточной степени подтвердить связь между количеством нейронов у птиц и их когнитивными способностями. Также сообразительность птицы пытались связать с размером ее тела и размером мозга относительно к телу, но для всех этих предположений тоже не удалось найти веских доказательств.
Теперь же авторы работы сравнили у более чем 4400 представителей 111 видов птиц количество нейронов в так называемом плаще мозга — структуре у низших позвоночных, аналогичной коре мозга у развитых млекопитающих. Птицы с большим количеством нейронов в этой области оказались действительно более сообразительными и изобретательными, однако при этом у них было меньше нейронов в других отделах мозга.
Кроме того, как выяснилось, в плаще мозга образуется больше нейронов у тех птиц, которые медленнее развиваются в детстве. Иными словами, для развития интеллекта у птиц, по всей видимости, нужна дополнительная фаза развития мозга после вылупления, во время которой и происходит увеличение плаща мозга.
«Более крупные виды ворон и попугаев, известные своим интеллектом, проводят в гнезде больше времени, что позволяет мозгу расти и накапливать нейроны плаща мозга», — отметили авторы работы.
То же самое можно сказать и о развитии человека по сравнению с шимпанзе или бонобо, добавили они. Мозг человека в три раза больше, чем у других приматов, и человеку требуется гораздо больше времени для взросления. При этом уровень интеллекта у человека по сравнению с другими приматами связан не размером мозга, а с тем, что человеческий мозг более пластичен и работает более согласованно — и, по всей видимости, для птиц эти выводы тоже могут быть справедливы.