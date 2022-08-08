Смертность из-за ковида в мире в июле выросла в полтора раза

Серьезные вспышки отмечаются в Азии, также высокие темпы распространения инфекции все еще фиксируются в нескольких странах Европы.
Смертность при этом также пошла вверх. За июль умерли около 64 тыс. человек, что также в полтора раза больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню апреля.
Новая волна распространения коронавирусной инфекции отмечается в Азии. Так, в Турции заболеваемость за месяц выросла сразу в шесть раз — если в начале июля ковид в стране диагностировали примерно у 8 тыс. человек, то в конце — уже у 50 тыс.
Самый большой рост в Японии, которая сейчас занимает первое место по заболеваемости в мире. За месяц она подскочила сразу в 10 раз — с 23 тыс. в начале июля до 230 тыс. в конце. Почти в 10 раз произошел рост показателей и в Южной Корее — с 11 тыс. до 100 тыс.
В большинстве европейских стран пик распространения ковида пришелся на середину июля, а в последних числах месяца отмечается резкое снижение. Так, во Франции во второй половине месяца заболеваемость снизилась в шесть раз (в конце июля там регистрировали около 30 тыс. новых заболевших), в Италии снижение в 3,5 раза (до 40 тыс. инфицированных в сутки). В Германии, где все еще регистрируют свыше 60 тыс. заразившихся, показатели опустились всего в 2,3 раза.
Пятая часть всех умерших за месяц приходится на США, которые занимают первое место по смертности. При этом по сравнению с июнем число летальных исходов в стране возросло на 10%.
На втором месте Бразилия, где умерли около 7 тыс. человек за июль, что в полтора раза больше, чем месяцем ранее.
В Германии, которая находится на третьей позиции, зарегистрировали 3,1 тыс. смертей, что почти на 50% меньше, чем в первый месяц лета.