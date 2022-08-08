Ученые: вымирание крокодилов приведет к экологической катастрофе

По словам ученых, более половины крокодилов в мире в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания, охоты, прилова в рыболовных снастях и запруды рек.
По мнению экспертов, около 38% различных экологических функций, которые крокодилы выполняют для экосистем в целом, в настоящее время находятся под угрозой утраты. Например, аллигаторы активно роют норы, которые становятся жизненно важными укрытиями и убежищами для других видов, а филиппинский крокодил контролирует популяции сельскохозяйственных вредителей.
В будущем ученые собираются продолжить изучать функции крокодилов в экологии, а также способы защиты этих животных.
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