10:26 (мск), источник: ТАСС Наука
В Китае по меньшей мере 35 человек заразились новым типом генипавируса
По данным ученых, вирус передается человеку от диких животных.
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ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, способный заражаться людей и животных. Как сообщил в понедельник китайский информационный портал «Пэнпай», новый вид назван вирусом Ланъе и передается человеку от диких животных.
По данным китайских ученых, всего было выявлено 35 инфицированных в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. Как отмечают исследователи, новый патоген очень похож на вирус Нипах, однако пока не было выявлено смертельных исходов или тяжелых течений болезни.
Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль. Ученые не смогли обнаружить связи между зараженными, а также не выявили случаев болезни среди их родственников и близких, что может говорить о том, что он пока не способен передаваться от человека к человеку.
Геном вируса Ланъе состоит из 18 402 нуклеотидов. Он похож на другие пять известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом Моцзян, который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань.
В дикой природе вирус Ланъе чаще всего (27% из 262 исследованных животных) встречался у землеройковых — семейства млекопитающих животных из отряда насекомоядных. Также антитела к нему были выявлены у некоторых собак и коз.
До настоящего времени было известно о двух видах генипавирусов, которые способны заражать людей — вирус Нипах и вирус Хендра. Заболевание ими может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом. Считается, что их естественным резервуаром этих двух вирусов в дикой природе являются летучие мыши.