На Западе вспомнили о старом методе борьбы с РоссиейКонцепция «Римленд» принесла Америке победу в двух мировых битвах и холодной войне, утверждает журналист Мишель Гурфинкель в колонке для The Wall Street Journal
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
12Природные пожары в Европе
Спецоперация на Украине
11:29 (мск), источник: © РИА Новости

В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире», который Советский Союз подарил Финляндии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Необходимость переноса памятника объясняется планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должна пройти там, где он располагается. Сейчас на этом участке строят новую трамвайную линию.

Перенести скульптуру предлагалось уже не раз. Например, в 2019 году ее хотели убрать в рамках обновления и модернизации района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя Ленина, но этот проект не получил одобрения.

Где теперь будет стоять монумент, пока неизвестно.

Скульптура «Мир во всем мире» высотой 6,5 метра представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. Москва подарила ее Хельсинки в январе 1990 года. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру «Дети мира», которую установили в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 США ищут замену Зеленскому
'Мы с Россией'. Турки разозлились на Запад
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта