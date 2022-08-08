В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»

Необходимость переноса памятника объясняется планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должна пройти там, где он располагается. Сейчас на этом участке строят новую трамвайную линию.
Перенести скульптуру предлагалось уже не раз. Например, в 2019 году ее хотели убрать в рамках обновления и модернизации района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя Ленина, но этот проект не получил одобрения.
Где теперь будет стоять монумент, пока неизвестно.
Скульптура «Мир во всем мире» высотой 6,5 метра представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. Москва подарила ее Хельсинки в январе 1990 года. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру «Дети мира», которую установили в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.