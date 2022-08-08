12:48 (мск), источник: N + 1
Археологи нашли в Турции изображение мифического охотника Актеона
Мраморный блок со сценой убийства обнаружили в древнем городе Прусиас-ад-Гипиум.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Археологи во время раскопок театра в древнем городе Прусиас-ад-Гипиум обнаружили мраморный блок с изображением фигуры мужчины, которого разрывают три собаки. По данным исследователей, эта сцена представляет собой известный миф об убийстве охотника Актеона его собственными собаками, натравленными на него разгневанной богиней Артемидой. Находка относится к римскому периоду, о чем сообщается на сайте города Дюздже.
На территории современной турецкой провинции (ила) Дюзже, расположенной на северо-западе страны, находятся руины древнего города Прусиас-ад-Гипиум. История этого поселения, называемого также Эфесом на Черном море, восходит к III веку до нашей эры. Своего расцвета Прусиас-ад-Гипиум достиг уже в римский период. От тех времен до наших дней единственным хорошо сохранившимся зданием этого города оказался театр, использовавшийся до конца IV века нашей эры. Его раскопки позволили выявить полукруглую зону, известную как 40 ступеней, размером приблизительно 100×74 метра. Одной из находок, сделанных во время исследований сценической части театра, оказалась могила IV века, в которой находились останки маленького ребенка. Среди других построек в городе Прусиас-ад-Гипиум обращают на себя внимание городские стены, акведуки, мост и руины виллы римского времени. Кроме того, на этом памятнике археологи обнаружили тысячи монет и прочих древних артефактов, включая такие предметы, как голова Медузы Горгоны, скульптуры, большой украшенный саркофаг и глиняные пифосы.
Турецкие археологи сообщили о новых результатах раскопок театра в древнем городе Прусиас-ад-Гипиум. Во время исследования остатков сцены этого сооружения исследователи обнаружили мраморные блоки, относящиеся к римскому периоду. В центральной части одного из них оказалось рельефное изображение фигуры мужчины, которого разрывают три собаки. Со всех сторон эта композиция заключена растительными орнаментами.
По словам исследователей, на обнаруженном блоке изображена сцена убийства охотника Актеона его собственными собаками. Согласно поэме «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия, во время охоты этот человек случайно подошел к месту, где Артемида вместе с нимфами купалась в реке. За это разгневанная богиня охоты, женского целомудрия и покровительница всего животного на Земле превратила его в оленя, который пытался убежать, но был настигнут и разорван своими собственными 50 собаками. Поскольку животные не поняли, что убили собственного хозяина, они начали искать Актеона и забрели в пещеру кентавра Хирона, который был воспитателем охотника. Он изготовил статую Актеона, что успокоило собак.
Михаил Подрезов