Ученые отметили, что дни на Земле стали необъяснимо длиннее

Увеличение или уменьшение продолжительности светового дня влияет на многое: от самочувствия людей до эффективности работы гаджетов. Мэтт Кинг, директор Австралийского центра в области антарктических наук, и Кристофер Уотсон, старший преподаватель Школы географии, планирования и пространственных наук Университета Тасмании, попытались разобраться, какие параметры влияют на эти процессы. Статья с их исследованием была опубликована в журнале The Conversation.
На протяжении миллионов лет вращение Земли замедлялось из-за эффектов трения, связанных с приливами, вызванными Луной. Этот процесс увеличивает продолжительность дня примерно на 2,3 миллисекунды за каждое столетие: несколько миллиардов лет назад земные сутки длились около 19 часов.
После окончания последнего ледникового периода таяние полярных щитов уменьшило поверхностное давление, и мантия Земли начала неуклонно двигаться к полюсам. За последние 20 тысяч лет скорость вращения планеты увеличилась из-за того, что масса мантии приблизилась к оси. Каждое столетие этот процесс укорачивает день примерно на 0,6 миллисекунды.
Также на световой день влияют и землетрясения. Считается, что землетрясение в Тохоку 2011 года магнитудой 8,9 ускорило вращение Земли на относительно крошечные 1,8 микросекунды. Погода и климат также оказывают важное влияние на вращение планеты.
Кроме того, каждые несколько лет хронометристы вставляют високосные секунды в официальные шкалы времени, чтобы убедиться, что они не рассинхронизировались со временем Земли. Данные по наблюдению этого процесса с 1960-х позволяют установить, что продолжительность дня сокращается, однако на практике все работает наоборот.
Причина этому остается для ученых загадкой. Предполагается, что таинственное изменение скорости вращения планеты связано с явлением, называемым колебанием Чендлера — небольшим отклонением оси вращения Земли с периодом примерно в 430 дней.