17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что человеческий мозг постоянно жаждет большего
Даже если это делает нас несчастными.
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Сотрудниками факультета психологии Принстонского университета в Нью-Джерси было проведено исследование, призванное выяснить, почему и каким образом люди попадают в ловушку бесконечной жажды исполнения все новых и новых материальных желаний. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLoS Computational Biology.
Ученые создали несколько компьютерных аналогов человеческого мозга для имитации поведения людей. Каждого из них поощряли позитивным подкреплением, а некоторых «подопытных» дополнительно вознаграждали, если они принимали решения на основе предыдущих ожиданий и на сравнении своих «бонусов» с чужими.
Несмотря на большие объемы награждений, именно эти симуляторы обучались и проходили тесты быстрее, но их уровень счастья был ниже, чем у других аналогов.
Ученые сделали вывод, что более ценное материальное благо не дает мозгу ожидаемый уровень счастья.
Эксперимент с симуляторами показал, что степень счастья зависит от сравнения имеющегося с желаемым и предыдущих ожиданий, которые могут меняться со временем. Это приводит к тому, что чувства удовлетворения достичь будет невозможно: человеческий мозг будет бесконечно стремиться к лучшему и обесценивать то, что уже имеется. Это может привести к депрессии и чрезмерному потреблению.
Олеся Маевская