18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французские ученые пытаются спасти заплывшую в Сену белуху
Морское млекопитающее проделало путь в 160 км по реке, но без помощи вернуться уже не сможет — животное слишком истощено.
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3 августа в 70 километрах от Парижа был замечен белый кит, пишет издание LADbible. Он заплыл в Сену и теперь может погибнуть в теплой пресной воде.
Эксперты по животным из организации Sea Shepherd France также обеспокоены тем, что белые пятна на теле белухи и отказ от еды являются признаками того, что животное умирает от голода. Для спасения млекопитающего защитники природы дали ему коктейль из витаминов и антибиотиков, чтобы повысить аппетит и убить возможные инфекции.
Специалисты не хотят усыплять белуху и надеются вернуть ее в естественный ареал обитания. Правда, вероятность выживания животного низка — в мае заплывшая в Сену косатка умерла после того, как ее попытались вернуть в привычную среду.
Олеся Маевская