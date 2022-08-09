11:36 (мск), источник: N + 1
В Мексике нашли рельефные изображения правителей ольмеков
Их создали в I тысячелетии до нашей эры.
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Мексиканские археологи сообщили об обнаружении двух каменных рельефов, на которых, вероятно, изображены ольмекские правители. Эти изваяния диаметром около 140 сантиметров и весом около 700 килограмм были вырезаны из известняка около 900−400 годов до нашей эры, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории Мексики.
В тропических долинах южной и центральной Мексики, где сегодня расположены штаты Веракрус и Табаско, существовала цивилизация ольмеков. Это древнейшая цивилизация на территории Мезоамерики, расцвет которой пришелся на конец II — середину I тысячелетия до нашей эры. Свое название, в переводе обозначающее «люди с земли резиновых деревьев», они получили условно, по одному из племен, проживавших на этих землях.
Свою известность ольмеки получили в первую очередь благодаря произведениям искусства, например, ритуальным маскам из нефрита, скульптурам в виде ягуаров, а также гигантским каменным головам. Фактически история изучения этой культуры началась с раскопок памятника Трес-Сапотес, где исследователи, среди прочего, обнаружили две колоссальных каменных головы (так называемые монументы A и Q). Так, монумент A достигает высоты 147 сантиметров и массы 7,8 тонны. Впоследствии были найдены и еще более крупные изваяния — высотой до 3,4 метра и массой до 50 тонн. Известны ольмеки и благодаря другим культурным достижениям, например, письменности и календарю длинного счета.
Мексиканские археологи из Национального института антропологии и истории сообщили об обнаружении двух древних рельефов в муниципалитете Теносике, расположенном в штате Табаско. Эти изваяния были случайно обнаружены местным жителем во время земельных работ на сельскохозяйственном участке, после чего он передал их ученым.
Находки представляют собой массивные плиты округлой формы диаметром около 140 сантиметров и весом около 700 килограмм, изготовленные из известняка. По мнению ученых, рельефы, вероятно, происходящие из региона Средней Усумастинты, были созданы представителями цивилизации ольмеков в позднеольмекский период (около 900−400 годов до нашей эры). Оба изделия обладают схожей иконографией. На них изображены большие квадратные лица с диадемами, под которыми находятся скрещенные руки. Кроме того, на рельефе вырезаны глифы, связанные с ягуарами, а также изображены отпечатки ступней.
Ученые, основываясь на предыдущих подобных находках, высказали мнение, что на рельефах изображены местные правители ольмеков во время совершения ритуальных действий. Возможно, эти люди находятся в позе, при которой уменьшается приток крови и кислорода к мозгу, что вызывает состояние, похожее на транс.
Михаил Подрезов