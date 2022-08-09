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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биоинженер из Эквадора воссоздал 400-летнее пиво

Для этого ему понадобилось более 10 лет и особая щепка.

Источник: AFP 2022

Эквадорскому биоинженеру Хавьеру Карвахалю удалось найти 400-летний образец дрожжей легендарного пива XVI века. Его создателем был монах Джодоко Рике, варивший напиток в городе Кито с 1566 года. По мнению историков, именно он ввез пшеницу и ячмень в столицу Эквадора, пишет France24.

Больше года Карвахаль потратил на изучение пивоварни Рике и поиск рецепта пива. В 2008 году ему удалось найти бочку этой пивоварни в музее-монастыре XVI века. Из нее биоинженер и извлек щепку с остатками дрожжей.

Некоторое время ушло на их «воскрешение», и еще более 10 лет — на создание того самого пива с нотками корицы, инжира, гвоздики и сахарного тростника. Напиток ферментировался в лаборатории Католического университета, где и сейчас работает Хавьер. Пивовар надеялся представить свой напиток несколько лет назад, но начало пандемии разрушило все его планы.

Карвахаль назвал свой труд пивной и микробной археологией. Он хочет заработать на старинном пиве, но пока не определился с датой старта продаж напитка и его ценой.

Кстати, недавно прошел Международный день пива, к которому мы собрали 12 самых необычных фактов об этом напитке.

Олеся Маевская

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