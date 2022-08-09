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16:04 (мск), источник: © РИА Новости

Собирать биометрию в России будут только добровольно, заявили в Минцифры

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России с 20 сентября начнут собирать биометрические данные граждан, эта процедура будет носить добровольный характер, пояснило Минцифры в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник газета «Коммерсант» сообщала, что министерство разработало поправки к правилам сбора биометрии, в которых предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его данных в единую биометрическую систему (ЕБС) из различных источников.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных…», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сбор биометрии будут проводить только с согласия гражданина: через банк, через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем — через МФЦ.

В середине июля Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.

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