Собирать биометрию в России будут только добровольно, заявили в Минцифры

Ранее во вторник газета «Коммерсант» сообщала, что министерство разработало поправки к правилам сбора биометрии, в которых предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его данных в единую биометрическую систему (ЕБС) из различных источников.
Отмечается, что сбор биометрии будут проводить только с согласия гражданина: через банк, через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем — через МФЦ.
В середине июля Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.