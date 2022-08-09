19:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
На острове Тюлений из пластика вызволили 105 морских котиков
Животных пришлось отлавливать сачками и усыплять.
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Тихоокеанское информационное агентство сообщает о спасении морских котиков от смертоносных ошейников из пластикового мусора на острове Тюлений в Сахалинской области. Это не первый случай помощи животным: группа волонтеров-спасателей совместно с учеными и ветеринарными врачами работают там уже три года.
В этом сезоне от пластикового мусора избавили 105 северных морских котиков. Их отлавливали при помощи сачков, срезали ошейники телескопическим шестом, а также работали с применением дистанционного инъектора и разрешенных седативных препаратов. Снимать обрывки рыбацких сетей пришлось даже с животных, которые родились совсем недавно.
Ни один морской котик не пострадал от седации, все животные вышли из наркоза и были выпущены на лежбище. Спасатели отмечают, что на острове Тюлений находится крупнейшее на Дальнем Востоке репродуктивное лежбище сивучей, трое из которых также были спасены из мусорного плена. Эти животные значительно крупнее морских котиков, и с ними требуется другой регламент работы, поскольку они занесены в Красную книгу.
Олеся Маевская