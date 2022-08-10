10:23 (мск), источник: N + 1
Численность какапо выросла до максимума за почти 50 лет. Теперь их 252
В 1995 году в мире оставался всего 51 какапо.
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Численность какапо достигла максимума за почти пятьдесят лет. Как сообщается в пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды Новой Зеландии, в этом году у редких попугаев появилось 55 птенцов, благодаря чему общее число представителей этого вида достигло 252 особей. Для сравнения, в 1995 году в мире оставался всего 51 какапо.
Новозеландские какапо (Strigops habroptila) мало похожи на привычных нам попугаев. Они достигают очень крупных размеров (взрослые самцы весят до четырех килограммов), не умеют летать и ведут ночной образ жизни.
Когда-то эти необычные птицы были широко распространены по всей Новой Зеландии, однако по вине человека и завезенных им хищников и грызунов они вымерли на большей части своего ареала. До недавнего времени какапо жили лишь на трех свободных от завезенных млекопитающих островках у новозеландского побережья: Кодфиш, Литтл-Барриер и Анкор.
В 1995 году в мире оставался лишь 51 какапо. Однако благодаря усиленной охране, программе разведения и использованию современных технологий, включая искусственное оплодотворение, численность этого вида постепенно растет. Впрочем, размножаются какапо медленно. Они гнездятся лишь раз в два-четыре года, во время обильного урожая шишек дакридиумов кипарисовых (Dacrydium cupressinum), хвойных деревьев из семейства подокарповых. Например, в 2019 году благодаря хорошему плодоношению дакридиумов на свет появилось 72 юных какапо. В результате популяция вида впервые за долгие годы преодолела рубеж в 200 особей (правда, потом она вновь немного снизилась из-за смерти нескольких птиц).
2022 год также выдался удачным для какапо. По словам сотрудников Министерства охраны окружающей среды Новой Зеландии, в этом году у редких попугаев появились и дожили до 150-дневного возраста 55 птенцов. 49 из них были выкормлены родителями, а шесть — людьми. Впрочем, даже диких птенцов орнитологам и волонтерам порой приходилось спасать, если они застревали в грязи или среди растительности.
В целом нынешний сезон стал вторым по количеству выведенных птенцов какапо начиная с 1970 годов. А общая численность вида выросла со 197 до 252 особей, что является максимальной цифрой за почти пятьдесят лет.
Специалисты отдельно отмечают, что в этом году какапо впервые размножились на новом месте — острове Чолки у юго-западного побережья Новой Зеландии. Здесь появилось три птенца.
Кроме того, в 2022 году орнитологи особенно успешно применяли технику искусственного оплодотворения, которая позволяет компенсировать низкую фертильность некоторых самцов какапо, связанную с инбридингом (из-за этой проблемы, например, из 141 отложенного в этом году яйца оплодотворенными были только 77). Если за 2009−2019 годы с помощью данной методики было получено пять птенцов, то в 2022 — девять, из которых восемь до сих пор живы.
Ранее мы рассказывали о том, как орнитологи вернули в бразильские леса голубых ара (Cyanopsitta spixii), которые вымерли в дикой природе более двадцати лет назад. В начале июня восемь выращенных в неволе особей этого вида выпустили в заповеднике на северо-востоке страны. В декабре сюда планируется привезти еще двенадцать голубых ара. А уже следующей весной птицы могут начать размножаться в естественной среде обитания.
Сергей Коленов