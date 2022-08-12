14:24 (мск),
«Интерактивный помощник»: адресный подбор помощи для вашего бизнеса
Бесплатный онлайн-сервис МБМ персонально подбирает меры поддержки для вашего бизнеса. Просто укажите ИНН!
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Каждый столичный предприниматель может узнать о мерах поддержки, подходящих именно его бизнесу, не выходя из дома. В этом поможет уникальный онлайн-сервис МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития) «Интерактивный помощник».
Инструмент быстро стал востребованным у малого бизнеса и стабильно входит в топ популярных онлайн-продуктов МБМ. С момента запуска в 2020 году и на сегодняшний момент к нему обратились свыше 18,8 тысячи пользователей.
«“Интерактивный помощник” разработан специально, чтобы предприниматели Москвы могли упростить и ускорить свою работу, а также оперативно получить нужную информацию. Для нас было важно разработать максимально удобный и полезный инструмент, который будет помогать предпринимателям адресно», — рассказал руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.
«Интерактивный помощник» работает автоматически по принципу навигатора. Он адресно подбирает по ИНН меры поддержки, которые подходят конкретному пользователю с учетом сферы деятельности и возраста бизнеса.
Также отдельно меры поддержки могут подобрать и самозанятые, которым отображаются виды помощи, независимо от сферы деятельности. В их число входят, например, онлайн-продукты, обучение, а также возможности экосистемы «Все о самозанятости от А до Я».
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно создать личный кабинет на сайте mbm.mos.ru, указав статус (организация, ИП, самозанятость) и ИНН (для представителей организаций и индивидуальных предпринимателей). После регистрации пользователь получает доступ ко всем возможностям портала, в том числе к адресному подбору мер поддержки.
При этом в любой момент при использовании сервиса можно обратиться с уточнениями и дополнительными вопросами к специалистам МБМ, которые ответят на основные вопросы по открытию и ведению бизнеса, а также по получению мер поддержки от города. Проконсультироваться можно онлайн, по телефону +7 (495)225−14−14 или лично, в одном из центров услуг для бизнеса.
Mbm.mos.ru — портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.
Для повышения уровня предпринимательских знаний созданы «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-Академия МБМ», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на mbm.mos.ru и по телефону: