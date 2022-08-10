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12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Австралии нашел бриллиант за $100 тысяч в коралловом рифе

Больше 10 лет мужчина ждал, когда объявится истинный владелец драгоценности.

Во время путешествия на круизном лайнере австралиец Стюарт занимался дайвингом и заметил в коралловых рифах сверкающий бриллиант. По мнению специалистов, находка в 2,5 карата стоит 100 тысяч долларов (более 6 миллионов рублей), сообщает Daily Mail.

Драгоценность была обнаружена еще 10 лет назад, но все это время Стюарт ждал, что объявится истинный владелец. В день дайвинга он опросил всех пассажиров лайнера, но хозяина бриллианта найти не удалось.

Стюарт забрал его себе и не рискнул продать или отдать на оценку до недавнего времени. Счастливчик не нуждается в деньгах: еще во время круиза он выиграл в лотерею 11 500 долларов (более 695 тысяч рублей).

Недавно мы писали о том, что в Анголе нашли крупнейший за 300 лет розовый алмаз. Его стоимость может превысить 4 миллиарда рублей.

Олеся Маевская

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