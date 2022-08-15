12:43 (мск),
Без работы не останемся: самые перспективные профессии в России
Как выбрать себе «профессию мечты».
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Очень непросто ответить на вопрос, что сложнее: выбрать профессию в 18 лет или решиться освоить еще одну, когда ты уже получил диплом о высшем образовании?
Хорошо знать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. А что делать тем, кто уже вырос, но так и не понял это или не выучился на «профессию мечты»? Или тем, кому страшно начинать все с нуля? А как же немалая стоимость обучения?
Давайте разберемся, как выбрать профессию так, чтобы ее можно было просто, удобно и бюджетно освоить почти в любом возрасте.
Рынок труда непрерывно меняется, и профессии, которые были востребованы 5 лет назад, сегодня могут оказаться ненужными и малооплачиваемыми. И все же есть несколько направлений, которые в ближайшие годы точно будут востребованы:
Если в этом списке вам все кажется сложным, непонятным или неизвестным, не пугайтесь. Мы расскажем вам, как пройти путь от новичка до профессионала в любой из этих специальностей.
Умение поддержать беседу на офисной кухне или написать грамотное и лаконичное деловое письмо очень полезны, но это не все. Если вы волнуетесь, что не подходите по требованиям работы мечты, сверьтесь для начала с этим списком.
Для начала вам следует задать вопрос: чем я люблю и хотел бы заниматься? Ориентируйтесь не только на зарплату, но и на компанию, коллектив, социальные и финансовые бонусы. Если и эти ориентиры вам не помогают, всегда есть множество онлайн-тестов по профориентации и вебинары от профессионалов своего дела, которые рассказывают, как и почему пришли в профессию.
Например, можно послушать бесплатный онлайн-вебинар об обучении и выборе профессии в рамках программы «Цифровые профессии» от сайта Госуслуги. А еще можно во время вебинара задавать представителям образовательных организаций, кадровикам и работодателям вопросы в прямом эфире. 9 июня с 19:00 будет «вводная» для тех, кто хочет попробовать свои силы в IT, а 21 июня в 19:30 — для тех, кто видит себя в сфере финансов и управления.
В зависимости от того, какой университет, курс и даже вид обучения вы выберете, зависит многое. Например, в какое время суток будет проходить обучение, как будут выглядеть экзамены и, конечно же, будет ли доступны какие-либо льготы или скидки. В программе «Цифровые профессии», к примеру, существует целая система скидок.
Скидку в 50% на стоимость обучения получат:
Скидку в 75% на стоимость обучения получат:
Скидку в 100% (вы не ослышались) на стоимость обучения получат:
Даже если у вас нет диплома заветной специальности, кусать локти рано. Все в ваших руках, а с программой «Цифровые профессии» можно будет освоить профессию мечты еще и со скидкой. Дерзайте!