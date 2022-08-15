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Без работы не останемся: самые перспективные профессии в России

Как выбрать себе «профессию мечты».

Очень непросто ответить на вопрос, что сложнее: выбрать профессию в 18 лет или решиться освоить еще одну, когда ты уже получил диплом о высшем образовании?

Хорошо знать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. А что делать тем, кто уже вырос, но так и не понял это или не выучился на «профессию мечты»? Или тем, кому страшно начинать все с нуля? А как же немалая стоимость обучения?

Давайте разберемся, как выбрать профессию так, чтобы ее можно было просто, удобно и бюджетно освоить почти в любом возрасте.

Какие профессии самые выгодные и перспективные?

Рынок труда непрерывно меняется, и профессии, которые были востребованы 5 лет назад, сегодня могут оказаться ненужными и малооплачиваемыми. И все же есть несколько направлений, которые в ближайшие годы точно будут востребованы:

  • Специалист по искусственному интеллекту,
  • Инженер-робототехник,
  • Специалист по базам данных,
  • Инженер по сбыту,
  • Инженер по интернет-безопасности,
  • Менеджер по продукции,
  • Аналитик данных,
  • Руководитель технического проекта,
  • Проджект-менеджер,
  • Переводчик,
  • Инженер базы данных.

Если в этом списке вам все кажется сложным, непонятным или неизвестным, не пугайтесь. Мы расскажем вам, как пройти путь от новичка до профессионала в любой из этих специальностей.

Какие навыки пригодятся в работе?

Умение поддержать беседу на офисной кухне или написать грамотное и лаконичное деловое письмо очень полезны, но это не все. Если вы волнуетесь, что не подходите по требованиям работы мечты, сверьтесь для начала с этим списком.

  • Аналитическое мышление. Этот важнейший навык позволяет распознавать, анализировать и решать сложные проблемы. И не важно, будь то проблемы с закупкой большой партии канцтоваров, оценка большой внутренней системы или выбор места для грядущего корпоратива.
  • Желание обучаться. Да, одного диплома недостаточно: знания должны копиться, дополняться и обновляться. Через пару лет даже в самой молодой и перспективной компании повышать квалификацию или переобучаться будет более 50% сотрудников. Учеба — это выгодная инвестиция как для работника, так и для работодателя, и важно это знать и понимать.
  • Креативность. Творческая жилка, смекалка, оригинальность — обратная сторона аналитического мышления. Эта сторона личности поможет справиться там, где научный подход или опыт не смогут справиться. К тому же, среди работодателей востребованы сотрудники, которые смотрят на задание с нестандартной точки зрения и придумывают новые идеи.
  • Знание и активное использование технологий. Сегодня достаточно знать Excel и Word, но в будущем эти требования будут увеличиваться. Никто не требует от вас быть профи в социальных сетях, знать языки программирования и разбираться в огромных базах данных. И все же базовые знания в области IT не помешают. И не забывайте про страсть к изучению нового!
  • Стрессоустойчивость. Хотя использование этого слова в резюме давно является моветоном, умение принимать взвешенные решения и эффективно действовать во время стрессовых ситуаций — один из ключевых навыков в любой сфере. Некоторые работодатели спрашивают на собеседованиях о сложных ситуациях на работе, с которыми сталкивался сотрудник, и о методах их решения.

Как выбрать себе именно «свою» профессию?

Для начала вам следует задать вопрос: чем я люблю и хотел бы заниматься? Ориентируйтесь не только на зарплату, но и на компанию, коллектив, социальные и финансовые бонусы. Если и эти ориентиры вам не помогают, всегда есть множество онлайн-тестов по профориентации и вебинары от профессионалов своего дела, которые рассказывают, как и почему пришли в профессию.

Например, можно послушать бесплатный онлайн-вебинар об обучении и выборе профессии в рамках программы «Цифровые профессии» от сайта Госуслуги. А еще можно во время вебинара задавать представителям образовательных организаций, кадровикам и работодателям вопросы в прямом эфире. 9 июня с 19:00 будет «вводная» для тех, кто хочет попробовать свои силы в IT, а 21 июня в 19:30 — для тех, кто видит себя в сфере финансов и управления.

Можно ли сэкономить на обучении?

В зависимости от того, какой университет, курс и даже вид обучения вы выберете, зависит многое. Например, в какое время суток будет проходить обучение, как будут выглядеть экзамены и, конечно же, будет ли доступны какие-либо льготы или скидки. В программе «Цифровые профессии», к примеру, существует целая система скидок.

Скидку в 50% на стоимость обучения получат:

  • студенты,
  • бюджетники,
  • родители с детьми до 3 лет, если их зарплата выше средней по региону,
  • люди с зарплатой ниже средней по региону.

Скидку в 75% на стоимость обучения получат:

  • родители с детьми до 3 лет, если их зарплата ниже средней по региону,
  • безработные, не стоящие на учете в центре занятости;

Скидку в 100% (вы не ослышались) на стоимость обучения получат:

  • инвалиды,
  • безработные, стоящие на учете в центре занятости.

Даже если у вас нет диплома заветной специальности, кусать локти рано. Все в ваших руках, а с программой «Цифровые профессии» можно будет освоить профессию мечты еще и со скидкой. Дерзайте!

Программа «Цифровые профессии»
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