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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии курица снесла идеально круглое яйцо

Скоро оно появится на онлайн-аукционе.

Источник: Annabel Mulcahy

Жительница небольшого британского поселения Брайз-Нортон Аннабель Малкахи обнаружила, что ее несушка Твинкси снесла необычное яйцо. Daily Mail передает, что оно идеальной круглой формы.

Последние 20 лет Малкахи содержит курятник, в котором выхаживает и спасает куриц, но такое она увидела впервые. Позже женщина узнала, что такой случай выпадает раз на миллион.

Аннабель встречала такие яйца на онлайн-торгах и надеется продать свое за 480 фунтов (около 35 тысяч рублей). На вырученные деньги она планирует купить дополнительный загон для куриц и цыплят.

Олеся Маевская

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