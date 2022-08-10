15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии курица снесла идеально круглое яйцо
Скоро оно появится на онлайн-аукционе.
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Жительница небольшого британского поселения Брайз-Нортон Аннабель Малкахи обнаружила, что ее несушка Твинкси снесла необычное яйцо. Daily Mail передает, что оно идеальной круглой формы.
Последние 20 лет Малкахи содержит курятник, в котором выхаживает и спасает куриц, но такое она увидела впервые. Позже женщина узнала, что такой случай выпадает раз на миллион.
Аннабель встречала такие яйца на онлайн-торгах и надеется продать свое за 480 фунтов (около 35 тысяч рублей). На вырученные деньги она планирует купить дополнительный загон для куриц и цыплят.
Олеся Маевская