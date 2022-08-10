17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что любители кошек неумело взаимодействуют с ними
Новые исследования показывают, что даже опытные владельцы кошек не всегда знают, что лучше для их подопечных.
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Исследователи из Университета Ноттингем Трент и Ноттингемского университета, изучающие благополучие кошек, решили проверить, насколько хорошо самопровозглашенные кошатники взаимодействуют с питомцами. 120 участников отправили в лондонский питомник Battersea Dogs and Cats Home, где испытуемые должны были провести пять минут с незнакомыми им кошками, пишет Phys.org.
Предыдущее исследование, проведенное командой, показало, что во время взаимодействия с людьми эти животные сами выбирают способ и интенсивность взаимодействия. Кошкам нравится, когда их гладят у основания ушей и за щеки, а чтобы проявить симпатию, они позволяют почесать свой подбородок.
Участников нового исследования попросили позволить животным самим подойти и проявить интерес, а после — взаимодействовать, как со своими домашними питомцами. Наиболее уверенные в себе кошатники пытались погладить кошек за основание хвоста и живот — самые неприятные для питомцев области.
Также испытуемых «разделили» на пять категорий, основываясь на самых выраженных сторонах их поведения: приемлемые, добросовестные, экстраверты, невротики и открытые к новому. Пожилые люди и «невротики», как правило, пытались удерживать и сдержать животных против их воли, а «приемлемые» были более внимательны к потребностям и реакциям кошек.
Исследователи подчеркивают, что личность людей и восприятие их собственных навыков потенциально могут оказать важное влияние на поведение и благополучие домашних животных. Также важно, что каждая кошка по-своему уникальна, но данное исследование показывает, как важно учитывать их особенности и нужды.
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Олеся Маевская