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18:02 (мск), источник: ТАСС

Минздрав продлил срок годности вакцин «Спутник V»

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Срок годности вакцин от ковида «Спутник V» продлен от полугода до года в зависимости от производителя препарата. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

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Источник: Reuters

«Сроки годности вакцин “Спутник V” для профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о продлении срока, не являются признаком того, что препарат просрочен. Продление срока годности основано на результатах экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность вакцин, сообщили в министерстве.

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