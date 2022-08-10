Минздрав продлил срок годности вакцин «Спутник V»

«Сроки годности вакцин “Спутник V” для профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о продлении срока, не являются признаком того, что препарат просрочен. Продление срока годности основано на результатах экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность вакцин, сообщили в министерстве.