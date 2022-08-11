Ученые из Башкирии придумали способ находить нефть и газ без бурения

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
Ученые размещают модуль-сорберы (металлическая гильза с адсорбирующим материалом внутри, необходимая для геохимических исследований почвы) с трубками в почву на 10−14 дней. Далее трубки исследуются на хромато-масс-спектрометре для идентификации необходимых углеводородов.
Полученные результаты обрабатывают с помощью программ математической статистики. Таким образом, на карте появляются возможные участки залежей нефти и газа.
«Мы представили метод пассивной адсорбции как комплексную технологию: от подготовки оригинальных модуль-сорберов, проведения съемки, хромато-масс-исследований, математической обработки и до оценки залегания нефти и газа по полученным ареалам на карте», — объяснила «Газете.Ru» руководитель проекта, заведующая кафедрой «Физическая и органическая химия» УГНТУ Альбина Бадикова.
Российские компании, занимающиеся подобными исследованиями, обычно используют импортные материалы, которые часто включены в полный пакет услуг и значительно увеличивают стоимость и время исполнения работ.