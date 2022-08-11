В России впервые с конца марта выявили более 25 000 случаев COVID-19 за сутки

За сутки госпитализировали 2525 человек, что на 5,3% меньше показателей предыдущих суток. Скончалось от последствий коронавирусной инфекции 52 человека за прошедшие сутки против 56 человек днем ранее.
Наибольшее число заражений выявлено в Москве — 7899, следом за столицей идет Санкт-Петербург — 2940, Московская область — 2521, Ленинградская область — 596, Краснодарский край — 580 и Ростовская область — 509. В остальных регионах России число заболевших не превысило 500 человек.
Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в Роспотребнадзоре 9 августа заявили, что возвращение антиковидных ограничений в России не требуется. Такое решение в ведомстве объяснили тем, что 92,7% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта».
Также накануне Минздрав России принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции на полгода. Теперь официально срок годности препарата составляет 12 месяцев. Решение было принято после экспертизы, в ходе которой выяснилось, что препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.