13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как формировались континенты Земли
На этих массивах суши живут все живые существа, потому понимание того, как они создавались и развивались, имеет решающее значение.
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Ученые из австралийского Университета Кертина представили доказательства теории, согласно которой континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Предположения о таком образовании континентов существовали десятилетиями, но до сих пор было мало убедительных доказательств в поддержку этой теории.
«Изучая крошечные кристаллы минерала циркона в породах кратона Пилбара в Западной Австралии, который представляет собой наиболее хорошо сохранившийся остаток древней коры на Земле, мы нашли доказательства ударов гигантских метеоритов», — заявил ведущий автор работы доктор Тим Джонсон.
Еще в 2020 году австралийские и бельгийские ученые измеряли изотопы железа и цинка в горных породах, добытых в Центральной Сибири и Южной Африке. Тогда химический состав образцов показал, что они формировались в несубдукционной среде, то есть не в процессе погружения одних блоков земной коры под другие.
Новые данные подтвердили, что такой геологический эффект достигается от ударов упавших на Землю небесных тел. Процесс начался в течение первого миллиарда лет после образования нашей планеты (возраст которой оценивается в 4,5 миллиарда лет) — 3,4−3,6 миллиарда лет назад. Ученые предполагают, что размеры метеоритов были сопоставимы с тем, который привел к вымиранию динозавров.
Олеся Маевская