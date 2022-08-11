13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: из-за аномальной жары в Европе ящерицы стареют еще до рождения
И это — не единичный случай изменения ДНК пресмыкающихся.
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Исследователи американского научного журнала PNAS выяснили, что резкое потепление климата и вызванный им стресс уже меняет геном животных и непременно приведет к трансформации жизни на Земле. Ученые взяли анализы у ящериц, живущих на юге Франции, и установили, что часть хромосом износилась еще до появления пресмыкающихся на свет.
Под действием сильного стресса теломеры — концевые участки хромосом, защищающие ДНК от износа и спутывания — теряют свои свойства, что приводит к старению. Изменение климата также способствует ускорению жизни на Земле: особи будут быстрее расти, раньше достигать полового созревания, но это может привести к вымиранию целых видов.
А издание Fortune пишет, что исследователи из США выяснили, что за последние несколько лет на побережьях Флориды увеличилась популяция самок морских черепах. На это тоже повлияла аномальная жара: пол пресмыкающихся зависит от температуры песка, в котором находятся яйца. Если его температура ниже 27 градусов по Цельсию, то вылупляются самцы, а если выше 31 градуса — самки.
Пожалуй, единственными существами, которым не страшны климатические изменения, являются пингвины. Недавно мы писали о том, что из-за медленного темпа развития они прекрасно приспособились к выживанию в экстремальных условиях.
Олеся Маевская