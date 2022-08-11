13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие фотографии дикой природы
В этом году на конкурс было прислано более 8 тысяч фотоснимков со всего мира.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Организаторы фотоконкурса дикой природы Nature TTL Photographer of the Year объявили победителей своего 3-го ежегодного конкурса. Nature TTL называет себя одним из ведущих мировых ресурсов по фотографии природы и предоставляет бесплатные учебные пособия и функции, которыми пользуются фотографы во всем мире.
Первое место в категории «Дикая природа» и денежный приз в размере 1 500 фунтов (более 110 тысяч рублей) достался фотографу Дэннису Стогстиллу из США за его работу «Кошка и ее добыча» («A Cat and Its Prize»). Победители в других категориях получили по 250 фунтов (около 18 500 рублей), а лауреат номинации «Юный фотограф» — ваучер на 250 фунтов стерлингов на покупку фотооборудования.
Недавно мы писали о лауреатах премии журнала Ocean Conservancy, участники которого «запечатлели бесконечную красоту океана и множество опасностей, таящихся в нем».
Олеся Маевская