Выбраны лучшие фотографии дикой природы В этом году на конкурс было прислано более 8 тысяч фотоснимков со всего мира.
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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие фотографии дикой природы

В этом году на конкурс было прислано более 8 тысяч фотоснимков со всего мира.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Организаторы фотоконкурса дикой природы Nature TTL Photographer of the Year объявили победителей своего 3-го ежегодного конкурса. Nature TTL называет себя одним из ведущих мировых ресурсов по фотографии природы и предоставляет бесплатные учебные пособия и функции, которыми пользуются фотографы во всем мире.

Первое место в категории «Дикая природа» и денежный приз в размере 1 500 фунтов (более 110 тысяч рублей) достался фотографу Дэннису Стогстиллу из США за его работу «Кошка и ее добыча» («A Cat and Its Prize»). Победители в других категориях получили по 250 фунтов (около 18 500 рублей), а лауреат номинации «Юный фотограф» — ваучер на 250 фунтов стерлингов на покупку фотооборудования.

Недавно мы писали о лауреатах премии журнала Ocean Conservancy, участники которого «запечатлели бесконечную красоту океана и множество опасностей, таящихся в нем».

Олеся Маевская

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