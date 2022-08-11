16:55 (мск), источник: ТАСС
В Воронеже 18 сентября выступит Национальный филармонический оркестр России
В репертуаре исполнителей произведения Моцарта, Беллини, Арбана, Верди, Басси и Хименеса.
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ВОРОНЕЖ, 11 августа. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступит в Воронеже 18 сентября в Театре оперы и балета. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Платоновского фестиваля искусств.
«Дирекция международного Платоновского фестиваля представляет одно из крупнейших музыкальных событий этой осени — выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Концерт пройдет 18 сентября в Театре оперы и балета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, концерт в Воронеже пройдет в рамках проекта «Великое музыкальное наследие России. Гастроли Национального филармонического оркестра в городах Российской Федерации» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По данным пресс-службы фестиваля, в Воронеже оркестр исполнит произведения Моцарта, Беллини, Арбана, Верди, Басси и Хименеса, солисты — лауреаты международных конкурсов Кирилл Солдатов (труба) и Андрей Михайловский (кларнет).
Национальный филармонический оркестр России создан в 2003 году по поручению президента России Владимира Путина. С коллективом сотрудничают выдающиеся дирижеры разных поколений, в числе которых Мишель Плассон, Владимир Ашкенази, Окко Каму, Юкка-Пекка Сарасте, Александр Лазарев, Туган Сохиев, Кен-Дэвид Мазур. В программах оркестра принимали участие звезды мировой оперной сцены и известные инструменталисты: Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Рене Флеминг, Марта Аргерих, Евгений Кисин, Вадим Репин и другие.
Ранее организаторы Международного Платоновского фестиваля искусств приняли решение не проводить его в 2022 году, его перенесли на 2023 год.