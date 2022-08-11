17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые опровергли 100-летнюю теорию о восприятии цвета
Новое исследование поможет изменить не только качество изображения, но и усовершенствовать продукцию текстильной и лакокрасочной промышленностей.
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Сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории разрабатывали алгоритмы для автоматического улучшения цветовых карт для визуализации данных, чтобы упростить их понимание и интерпретацию, когда сделали неожиданное открытие. Команда обнаружила, что риманова геометрия, используемая для отображения цвета и трехмерного пространства, безнадежно устарела, пишет Phys.org.
Новое исследование исправляет важную ошибку в трехмерном цветовом пространстве, разработанном немецкими физиками и математиками Бернхардом Риманом, Германом фон Гельмгольцем и лауреатом Нобелевской премии Эрвином Шредингером. Более 100 лет их модель представления цвета использовалась для описания того, как человеческий глаз различает оттенки и цвета.
Для создания отраслевых стандартов необходима точная математическая модель воспринимаемого цветового пространства, потому «идеальные» евклидовы пространства и риманова геометрия годами были константой в этих областях. В моделях использовались красный, зеленый и синий цвета — наиболее четко распознаваемые человеческой сетчаткой глаза.
В своем исследовании ученые обнаружили, что использование старых теорий переоценивают: люди лучше воспринимают оттенки, чем чистые цвета. Риманова геометрия не может объяснить этот эффект.
«Предполагаемая форма цветового пространства требует смены парадигмы», — утверждает Роксана Буджак, математик, создающая научные визуализации в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Работа ученых способна улучшить визуализацию научных данных, качество изображения на гаджетах и перекалибровать цветовые основы текстильной и лакокрасочной промышленностей.
Олеся Маевская